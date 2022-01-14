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1 час назад

Посольство Украины потребовало от Ла Лиги вернуть Крым на карту страны на сайте организации

Посольство Украины в Испании осталось недовольно тем, что на карте страны, размещенной на сайте Ла Лиги, Крым не включен в состав государства. Посольство потребовало исправить "эту грубую ошибку".

Украина потребовала вернуть Крым на карту страны на сайте Ла Лиги
Фото: Зорян Шкиряк/Facebook.comЗорян Шкиряк/Facebook.com

"В связи с информацией, ставшей известной посольству Украины в Испании, посол Сергей Погорельцев немедленно обратился к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу по поводу грубой ошибки, допущенной на сайте лиги в разделе официальных трансляторов чемпионата. На карте отсутствует Крымский полуостров в составе Украины. Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректировок в соответствующую карту", — сказано в заявлении посольства в Facebook.

Ранее на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио между Украиной и Крымом была проведена граница. На официальном сайте в разделе "расписание и результаты" была размещена карта со странами, где болельщикам предлагали поддержать свою сборную "аплодисментами".

На карте можно было заметить, что Украина и Крым разделены границей. После протеста МИД Украины карта была исправлена. Ранее сообщалось, что на сайте Олимпийских игр между Украиной и Крымом проведена граница.

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