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1 час назад

Юрий Жирков рассказал о перспективах в подмосковных «Химках»

Один из самых титулованных российских футболистов 38-летний Юрий Жирков подписал контракт с подмосковным клубом «Химки» до конца сезона с перспективой дальнейшего продления. 14 января Жирков с «Химками» отправится в Турцию на первый тренировочный сбор.

Жирков рассказал о перспективах в «Химках»
Фото: Скриншот видеоСкриншот видео

В клубе сообщили, что футболист прошел необходимый медицинский осмотр и готов приступить к тренировкам.

Футболист также отметил, что готов завершить карьеру, если будет демонстрировать не самые лучшие результаты.

По словам члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, у Жиркова есть запредельное желание играть в футбол и после завершения карьеры он может продолжить работать в команде на одной из управленческих должностей.

Сам Жирков выразил благодарность подмосковному клубу за том, что дали ему возможность продолжить карьеру игрока.

— Главное на сегодняшний день – футбол и возможность играть рядом с домом. То, что «Химки» являются аутсайдером РПЛ, не смущает. Будем работать, будем играть. Есть время поправить положение, — отметил он в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

Ранее тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не вызвал Жиркова в состав сборной из-за отсутствия игровой практики.

Футбол,Юрий Жирков,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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