Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
51 минуту назад

Озвучены суммы премиальных в «Спартаке» и ЦСКА

Бывший защитник московских клубов «Спартак» и «Локомотив» Александр Шешуков озвучил суммы премиальных в столичных командах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Озвучены суммы премиальных в «Спартаке» и ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен заявил, что в составе красно-белых за победу в отдельном матче получал около десяти тысяч евро. Кроме того, если команда входила в тройку лучших по итогу сезона в чемпионате России, то игроки получали в два или три раза больше. По словам Шешукова, в ЦСКА подобные бонусы футболисты получали за выполнение цели на сезон.

В составе «Спартака» Шешуков становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Вместе с «железнодорожниками» он выиграл Кубок России и завоевал бронзу чемпионата страны.

13 января Telegram-канал Baza назвал сумму премии футболиста Александра Кокорина, которую он получал за соблюдение правил распорядка в «Спартаке». Кокорин зарабатывал более 22 миллионов рублей в месяц за то, что не нарушал правила команды — не употреблял алкоголь, не опаздывал, не пропускал игры и тренировки, не договаривался с другими командами.

Футбол,Александр Шешуков,Александр Кокорин,Локомотив,ЦСКА,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители