Озвучены суммы премиальных в «Спартаке» и ЦСКА

Бывший защитник московских клубов «Спартак» и «Локомотив» Александр Шешуков озвучил суммы премиальных в столичных командах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Спортсмен заявил, что в составе красно-белых за победу в отдельном матче получал около десяти тысяч евро. Кроме того, если команда входила в тройку лучших по итогу сезона в чемпионате России, то игроки получали в два или три раза больше. По словам Шешукова, в ЦСКА подобные бонусы футболисты получали за выполнение цели на сезон.
В составе «Спартака» Шешуков становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Вместе с «железнодорожниками» он выиграл Кубок России и завоевал бронзу чемпионата страны.
13 января Telegram-канал Baza назвал сумму премии футболиста Александра Кокорина, которую он получал за соблюдение правил распорядка в «Спартаке». Кокорин зарабатывал более 22 миллионов рублей в месяц за то, что не нарушал правила команды — не употреблял алкоголь, не опаздывал, не пропускал игры и тренировки, не договаривался с другими командами.