Озвучены суммы премиальных в «Спартаке» и ЦСКА

Бывший защитник московских клубов «Спартак» и «Локомотив» Александр Шешуков озвучил суммы премиальных в столичных командах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Спортсмен заявил, что в составе красно-белых за победу в отдельном матче получал около десяти тысяч евро. Кроме того, если команда входила в тройку лучших по итогу сезона в чемпионате России, то игроки получали в два или три раза больше. По словам Шешукова, в ЦСКА подобные бонусы футболисты получали за выполнение цели на сезон.

В составе «Спартака» Шешуков становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Вместе с «железнодорожниками» он выиграл Кубок России и завоевал бронзу чемпионата страны.