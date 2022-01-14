Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Российский футболист рассказал об отказе Месси дать ему автограф

Полузащитник казанского «Рубина» Александр Ломовицкий вспомнил, как нападающий ПСЖ Лионель Месии отказался дать ему автограф. Его слова приводит Sports.ru

Российский футболист рассказал об отказе Месси дать автограф
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Футболист рассказал, что это произошло в 2012 году, когда «Барселона» приезжала в Москву играть со «Спартаком» в Лиге чемпионов.

«Вижу, Месси уходит с поля, он от меня метрах в пяти, я ему кричу, показываю, машу руками, прошу расписаться. А он просто идет мимо, хотя точно слышал и видел меня. Тогда жутко расстроился», — поделился подробностями россиянин.

Ломовицкий — выпускник академии «Спартака». Он выступал за команду с 2017-го по 2021-й, находясь на протяжении этого времени в аренде в тульском «Арсенале» и подмосковных «Химках». В январе футболист перешел в «Рубин».

В ноябре 2021 года юная болельщица Эддисон Уилан пообщалась с нападающим Криштиану Роналду после отборочного матча чемпионата мира-2022 между сборными Ирландии и Португалии и получила штраф в три тысячи евро. Причиной стало то, что она выбежала на поле, что является неправомерным действием.

Футбол,Александр Ломовицкий,Криштиану Роналду,Спартак,Sports.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители