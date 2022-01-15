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2 часа назад

Губерниев назвал причины увольнения Шевченко из «Дженоа»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение украинца Андрея Шевченко с поста главного тренера клуба Серии А «Дженоа».

Губерниев назвал причины увольнения Шевченко из «Дженоа»
Фото: © Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media Legion-Media© Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media Legion-Media

«Шевченко знает итальянский, после того, как начал жечь глаголом по-русски, преступил к итальянскому, но уже было поздно. Может, он не разобрался, на каком языке нужно давать указания спортсменам», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Губерниев добавил, что увольнение украинского специалиста также связано с плачевными результатами «Дженоа».

Под руководством Шевченко команда из Генуи в 11 матчах одержала одну победу, потерпела семь поражений, три игры завершились вничью.

Последним матчем 45-летнего украинского специалиста стала игра в Кубке Италии против «Милана» (1:3) на «Сан-Сиро», где легенду клуба встретили очень тепло. Фанаты «Милана» во время матча посвятили баннер Шевченко.

«Дженоа» (12 очков) занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может заплатить за форварда «Лацио» более €10 млн.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Андрей Шевченко,ЦСКА,
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