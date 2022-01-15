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1 час назад

Заваров объяснил, почему у Шевченко не получилось в «Дженоа»

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров прокомментировал отставку Андрея Шевченко с поста наставника «Дженоа».

Заваров объяснил отставку Шевченко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Андрея Шевченко мало тренерского опыта. Наверное, нет понимания, как тренировать клубную команду. До назначения в «Дженоа» он работал только лишь со сборной — это немного другое. Работа с национальной командой отличается.

Зидан вообще начинал с детей в «Реале», а только потом стал главным. Пока у Шевченко нет тренерского и жизненного опыта — без этого тяжело работать. Надо пройти все ступени тренерства: от детского тренера, дублирующего и так далее. Дай бог, чтобы у него всё получилось», — сказал Заваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.

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