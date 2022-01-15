Заваров объяснил отставку Шевченко

Зидан вообще начинал с детей в «Реале», а только потом стал главным. Пока у Шевченко нет тренерского и жизненного опыта — без этого тяжело работать. Надо пройти все ступени тренерства: от детского тренера, дублирующего и так далее. Дай бог, чтобы у него всё получилось», — сказал Заваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.