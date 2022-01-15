"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Астон Виллой"

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью со счетом 2:2.

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Манкунианцы к середине второго тайма повели с разницей в два мяча благодаря дублю Бруну Фернандеша. Впрочем, хозяева сумели уйти от поражения, отличились Джейкоб Рэмзи и Филиппе Коутиньо.

"Манчестер Юнайтед", набрав 32 очка, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 23 очками поднялась на 13-ю позицию.

"Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед" - 2:2 (0:1) Голы: Бруну Фернандеш, 6 - 0:1, Бруну Фернандеш, 67 - 0:2, Рэмзи, 77 - 1:2, Коутиньо, 82 - 2:2

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса (Хоз, 46), Динь, Сансон (Коутиньо, 68), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Буэндиа, Ингз (Чуквуэмека, 76), Уоткинс.