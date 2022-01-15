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1 час назад

Стали известны подробности перехода Миранчука в «Дженоа»

Стали известны подробности перехода футболиста сборной России Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа». Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Стали известны подробности перехода Миранчука в «Дженоа»
Фото: ТАССТАСС

Миранчук перейдет в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона. Сумма сделки составит 2,5 миллиона евро. У нового клуба будет право последующего выкупа полузащитника за восемь миллионов евро.

Ранее в субботу, 15 января, стало известно, что 26-летний футболист договорился с «Дженоа». Однако подробностей смены команды не сообщалось.

Информация о готовящемся переходе появилась еще в декабре 2021-го. Тогда отмечалось, что в усилении заинтересован лично главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.

15 января Шевченко покинул пост главного тренера итальянского клуба. Украинский специалист работал на руководящей позиции с ноября 2021 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Абдулая Конко.

Футбол,Алексей Миранчук,Андрей Шевченко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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