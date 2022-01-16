Ловчев о «Спартаке»: «Нужно менять 75 процентов состава»

Экс-защитник сборной СССР, лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев в интервью «СЭ» оценил уровень игроков, собранных в «Спартаке».

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— В РПЛ «Спартак» на 9-м месте. Там слабые игроки или плохо подготовленные?

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— Первое. Да о чем говорить, если «Зенит» покупает футболистов сборной Бразилии, Ловрена из «Ливерпуля», а «Спартак» — Хендрикса и Кофрие... Почувствуйте разницу. Зачем привозить легионеров, которые не сильнее наших игроков? Таких, как Хендрикс с Кофрие, и в России навалом.

Вообще, на мой взгляд, «Спартаку» нужно менять 75 процентов состава. Кого бы я точно сохранил? Исходя из лимита и российских паспортов — Джикию, Зобнина, Соболева. Хотя в последнее время играют неважнецки. Или возьмем Умярова.

В «Спартаке» совершенно не впечатляет. А тут увидел его в молодежной сборной — и поразился. Наиль вышел с капитанской повязкой, вел всю игру, раздавал шикарные передачи. Я задумался — почему же в клубе смотрится настолько тускло и боязливо?! Возможно, дело в тренерской установке. Говорят Умярову: «Играй понадежнее, с ближним, не обостряй...» — и парень не смеет ослушаться.

Из легионеров отмечу Жиго — за духовитость, бойцовские качества. Хотя согласен с Градским, который говорил мне: «Идеальная позиция для Жиго — опорная зона. Но не центр обороны, где допускает слишком много ошибок». Еще мне очень нравится Мозес. Классный футболист! Получая мяч, уже знает, куда отдать. Не понимаю, почему Маслов или Рассказов, играющие под ним, часто от него отворачиваются и предпочитают пасовать Жиго. Обратите внимание на фланговые передачи Мозеса. Они всегда опасны, потому что идут в ту зону, где располагается Соболев — в центре штрафной. От Айртона этого не дождешься, упрямо подает на ближнюю штангу, и защитник спокойно выносит мяч.