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1 час назад

Цорн ответил Зе Луишу

Спортивный директор московского "Локомотива" Томас Цорн ответил на обвинения нападающего Зе Луиша в том, что "Локо" без разрешения забрал у него право на работу.

Цорн ответил Зе Луишу
Фото: InstagramInstagram

"Я очень удивился высказываниям Зе — они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом. Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм — безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях.

Могу подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошёл к лечению и восстановлению форварда. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе и держал контакт с ним и его агентом по этой теме", — сказал Цорн для "Чемпионата".

Ранее "Локомотив" объявил о расторжении контракта с форвардом.

Футбол,Томас Цорн,Луиш Зе,Локомотив,
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