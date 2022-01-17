В «Локомотиве» выявлены три случая заражения коронавирусом

На 17 января у «Локомотива» было запланировано начало первого тренировочного зимнего сбора. Впрочем, в Испанию «железнодорожники» отправились не в полном составе.

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Как стало известно «РБ Спорт», вместе с остальными партнерами по команде не полетели полузащитники Даниил Куликов и Сергей Бабкин, а также защитник Тин Едвай. Все они сдали положительный тест на коронавирус и находятся на самоизоляции.