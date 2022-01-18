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46 минут назад

Карпин не включил Месси в тройку лучших игроков 2021 года

Стало известно, как проголосовал главный тренер сборной России Валерий Карпин при выборе лучшего футболиста 2021 года. Специалист, который возглавил национальную команду летом 2021 года, поставил на первое место нападающего сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, на вторую строчку поместил египетского форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, а замкнул тройку лидеров французский бомбардир мадридского "Реала" Карим Бензема.

Карпин исключил Месси из тройки лучших игроков 2021 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Интересно, что Карпин не стал включать в этот список аргентинца Лионеля Месси, который в 2021 году получил свой седьмой "Золотой мяч".

Итоги голосования вызвали много споров среди футбольных экспертов. По мнению многих из них, именно Левандовски должен был впервые получить престижную награду от еженедельника France Football.

Ранее сообщалось, что нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА. 33-летний футболист стал лауреатом премии FIFA The Best в категории лучший футболист второй год кряду. На этот раз в борьбе за приз поляк опередил Лионеля Месси ("ПСЖ") и Мохамеда Салаха ("Ливерпуль").

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