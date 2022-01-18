Левандовски уложил очередную награду в кровать

Лучший бомбардир прошлого года Роберт Левандовски стал обладателем престижной награды от ФИФА. 33-летнего нападающего признали лучшим футболистом 2021 года.

Польский форвард привез приз к себе домой и по традиции уложил его к себе в кровать. Ранее Левандовски неоднократно появлялся в своей кровати с различными трофеями и публиковал эти фотографии в социальных сетях.

Eurosport.ru

В споре за награду от ФИФА Роберт опередил Лионеля Месси, выигравшего «Золотой мяч» по итогам 2021 года.