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1 час назад

Левандовски уложил очередную награду в кровать

Лучший бомбардир прошлого года Роберт Левандовски стал обладателем престижной награды от ФИФА. 33-летнего нападающего признали лучшим футболистом 2021 года.

Левандовски уложил очередную награду в кровать
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Польский форвард привез приз к себе домой и по традиции уложил его к себе в кровать. Ранее Левандовски неоднократно появлялся в своей кровати с различными трофеями и публиковал эти фотографии в социальных сетях.

Eurosport.ru

В споре за награду от ФИФА Роберт опередил Лионеля Месси, выигравшего «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

Стоит отметить, что Левандовски забил за календарный год 69 голов. В составе «Баварии» он стал чемпионом Бундеслиги.

Футбол,Роберт Левандовски,Лионель Месси,Eurosport,
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