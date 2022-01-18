Павел Мамаев отозвал иск к экс-супруге Алане

Алана Мамаева, бывшая супруга полузащитника «Химок» Павла Мамаева, заявила о том, что ее бывший муж отозвал иск и отказался от цели забрать общего ребенка и взыскать алименты.

«Недавно он этот иск отозвал. С одной стороны, слава богу. С другой стороны, странно, повторной возможности подать этот иск не будет», — приводит слова Мамаевой «Матч ТВ».

Полузащитник выступал за ростовскую команду с осени 2019 года. В текущем сезоне 33-летний игрок провел шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), не отметившись результативными действиями. Ранее Мамаев защищал цвета «Краснодара», московских ЦСКА и «Торпедо».

Это уже не первый инцидент с участием Мамаева за последнее время. На днях футболист и его невеста Надежда Санько были задержаны на таможне.

25 декабря Мамаев преподнес своей возлюбленной подарок — кольцо стоимостью около 10 млн рублей. Позже выяснилось, что Мамаев сделал таким образом девушке предложение. Футболист развелся со своей первой супругой в апреле 2021 года.