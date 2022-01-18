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1 час назад

Агент Черышева заявил, что не вёл переговоров со «Спартаком»

Хуан Лопес, представитель полузащитника «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева, опроверг слухи о переговорах с московским «Спартаком».

Агент Черышева опроверг его переговоры со «Спартаком»
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Это бред. Ничего не было, никаких переговоров мы не вели со «Спартаком». Мы сейчас даже не думаем, что произойдёт в будущем, а все мысли только на настоящем», — цитирует агента Sport24.

31-летний Черышев в сезоне-2021/22 сыграл в 13 матчах (565 минут на поле), в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Контракт россиянина с «Валенсией» истекает летом 2022 года.

Ранее cообщалось, что Черышев приступил к тренировкам в общей группе после ложноположительного теста на COVID-19.

Футбол,Денис Черышев,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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