Sky Sports: Моуринью может возглавить «Эвертон»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью близок к переходу на аналогичную должность в английском «Эвертоне».

В списке кандидатов на пост тренера мерсисайдской команды, помимо Моуринью, присутствует его соотечественник Витор Перейра, сообщает Sky Sports .

При этом в издании уточняют, что пока «Эвертон» не обращался к Моуринью с официальным предложением.