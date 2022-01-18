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1 час назад

Sky Sports: Моуринью может возглавить «Эвертон»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью близок к переходу на аналогичную должность в английском «Эвертоне».

Sky Sports: Моуринью может возглавить «Эвертон»
Фото: APAP

В списке кандидатов на пост тренера мерсисайдской команды, помимо Моуринью, присутствует его соотечественник Витор Перейра, сообщает Sky Sports.

При этом в издании уточняют, что пока «Эвертон» не обращался к Моуринью с официальным предложением.

Перейра в декабре покинул турецкий «Фенербахче».

16 января с поста главного тренера «Эвертона» был уволен Рафаэль Бенитес.

Ранее нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о желании продолжить карьеру.

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