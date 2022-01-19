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1 час назад

«Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ

«Челси» и «Брайтон» не смогли выявить победителя в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс», завершилась со счётом 1:1.

Мяч в составе «Челси» забил Хаким Зиеш (28-я минута). У «Брайтона» отличился Адам Уэбстер (60-я).

«Челси» (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице. «Брайтон» (29) идёт на девятой строчке. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (56).

Ранее сообщалось, что главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью близок к переходу на аналогичную должность в английском «Эвертоне».

Футбол,Адам Уэбстер,Хаким Зиеш,
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