Жена игрока "Ахмата" отказалась жить в Чечне

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что жена бывшего полузащитника клуба Одисе Роши уехала от него спустя полтора месяца после свадьбы.
«Роши недавно женился, но жена через полтора месяца уехала: не смогла жить в Грозном. Одисе обратился к нам: «Жизнь теряется. Не могу быть один, а люди, с которыми мне комфортно, не готовы здесь жить. У меня никаких вопросов к команде и Грозному, но отпустите». Дело не только в том, что это не столица — культура особая. У меня такого ощущения нет, но Серджо Джовани (общительный, как и все итальянцы) отмечает: чеченцы, как и многие мусульмане, довольно закрытые», — передает слова Талалаева Sport24.
Одисе Роши стал игроком «Ахмата» в 2016 году. В начале прошлого года клуб отдал албанца в аренду венгерскому «Диошдьеру». Летом грозненцы расторгли контракт с игроком, сейчас он выступает во втором по рангу дивизионе чемпионата Турции.
В текущем сезоне после 18 туров «Ахмат» располагается на седьмом месте. Следующий матч подопечные Андрея Талалаева проведут 27 февраля дома против «Уфы».