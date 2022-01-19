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54 минуты назад

Жена игрока "Ахмата" уехала от него, потому что не смогла жить в Грозном

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что жена бывшего полузащитника клуба Одисе Роши уехала от него спустя полтора месяца после свадьбы.

Жена игрока "Ахмата" отказалась жить в Чечне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Роши недавно женился, но жена через полтора месяца уехала: не смогла жить в Грозном. Одисе обратился к нам: «Жизнь теряется. Не могу быть один, а люди, с которыми мне комфортно, не готовы здесь жить. У меня никаких вопросов к команде и Грозному, но отпустите». Дело не только в том, что это не столица — культура особая. У меня такого ощущения нет, но Серджо Джовани (общительный, как и все итальянцы) отмечает: чеченцы, как и многие мусульмане, довольно закрытые», — передает слова Талалаева Sport24.

Одисе Роши стал игроком «Ахмата» в 2016 году. В начале прошлого года клуб отдал албанца в аренду венгерскому «Диошдьеру». Летом грозненцы расторгли контракт с игроком, сейчас он выступает во втором по рангу дивизионе чемпионата Турции.

В текущем сезоне после 18 туров «Ахмат» располагается на седьмом месте. Следующий матч подопечные Андрея Талалаева проведут 27 февраля дома против «Уфы».

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