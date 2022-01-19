Жена игрока "Ахмата" отказалась жить в Чечне

«Роши недавно женился, но жена через полтора месяца уехала: не смогла жить в Грозном. Одисе обратился к нам: «Жизнь теряется. Не могу быть один, а люди, с которыми мне комфортно, не готовы здесь жить. У меня никаких вопросов к команде и Грозному, но отпустите». Дело не только в том, что это не столица — культура особая. У меня такого ощущения нет, но Серджо Джовани (общительный, как и все итальянцы) отмечает: чеченцы, как и многие мусульмане, довольно закрытые», — передает слова Талалаева Sport24.