«Русские девушки сами создали себе такой образ»: депутат о скандальном ролике ЦСКА

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова поддержала авторов скандального ролика ЦСКА. По её мнению, содержание этого видео не является оскорбительным, а даже отражает действительность, сообщает РБК.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Я не считаю эту шутку оскорбительной для российских женщин, не считаю, что им стоит на неё обижаться. Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ, — заявила Журова.

Депутат добавила, что любую русскую или украинскую девушку будут в Турции называть Наташей. Журова уточнила, что её в Турции также называли этим именем.

Ранее руководство ЦСКА отстранило от работы всех сотрудников, которые оказались причастными к появлению видео в социальных сетях клуба. Публикация креатива вызвала негативную реакцию, поэтому ЦСКА удалил видео спустя 20 минут с момента его появления.