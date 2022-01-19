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2 часа назад

«Русские девушки сами создали себе такой образ»: депутат одобрила пост ЦСКА

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова поддержала авторов скандального ролика ЦСКА. По её мнению, содержание этого видео не является оскорбительным, а даже отражает действительность, сообщает РБК.

«Русские девушки сами создали себе такой образ»: депутат о скандальном ролике ЦСКА
Фото:  Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Я не считаю эту шутку оскорбительной для российских женщин, не считаю, что им стоит на неё обижаться. Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ, — заявила Журова.

Депутат добавила, что любую русскую или украинскую девушку будут в Турции называть Наташей. Журова уточнила, что её в Турции также называли этим именем.

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Ранее руководство ЦСКА отстранило от работы всех сотрудников, которые оказались причастными к появлению видео в социальных сетях клуба. Публикация креатива вызвала негативную реакцию, поэтому ЦСКА удалил видео спустя 20 минут с момента его появления.

По сюжету ролика ЦСКА связывается с Языджи по личной переписке в социальных сетях на английском языке. Турецкий футболист сначала игнорирует сообщения «армейцев». Затем аккаунт ЦСКА написал ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». После этого футболист мгновенно ответил: «Пять минут, уже еду!»

Футбол,Светлана Журова,ЦСКА,
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