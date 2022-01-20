Стыковые матчи сборной России могут перенести на «Динамо»

Стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 с участием сборной России могут быть перенесены из «Лужников» на стадион московского «Динамо» , сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, перенос может быть связан с проблемами с газоном на «Лужниках», а также с коронавирусными ограничениями, поскольку при возможных ограничениях посещаемости до 50 или 75 процентов от вместимости стадион в Петровском парке будет выглядеть визуально более заполненным.