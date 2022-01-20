Калиниченко: Черчесов даже с самим собой в зеркале может поссориться

«Для Черчесова слово «я» было превалирующее везде. «Я так сказал», «Я так думаю» и «Я так сделаю». Мы шутили, что он, даже смотря в зеркало, может с самим собой поссориться. Типа: «Это я здесь, а не ты!» Но это опять же мы так смеялись внутри команды.