"Реал" в меньшинстве выбил "Эльче" из Кубка Испании

В рамках 1/8 финала Кубка Испании "Реал" одолел "Эльче".
Мадридский клуб одержал победу в дополнительное время, играя при этом в меньшинстве.
"Эльче" - "Реал" 1:2
Голы: Верду, 103 - 1:0, Иско, 108 - 1:1, Азар, 115 - 1:2
"Эльче": Вернер, Паласиос, Диего Гонсалес, Дональд (Верду, 87), Мохика, Хосан (Моренте, 66), Фидель, Гумбау, Гути, Лукас Перес (Милья, 79), Каррильо (Фриаса, 95).
"Реал": Лунин, Алаба, Начо, Марсело, Кроос (Себальос, 90), Вальверде (Модрич, 72), Камавинга (Каземиро, 72), Васкес, Йович (Иско, 79), Винисиус Жуниор, Родриго (Азар, 90).
Удаление: Марсело (102), Милья (120).