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1 час назад

Сын Аленичева перешел в португальский клуб

Даниил, сын бывшего игрока сборной России и московского «Спартака» Дмитрия Аленичева, подписал контракт с португальским клубом «Лейшоэш». Об этом сообщает Twitter команды.

Сын Аленичева перешел в португальский клуб
Фото: leixoessad/Twitterleixoessad/Twitter

«Добро пожаловать, Аленичев!» — написано на русском языке в соцсети команды.

17-летний футболист заключил контракт с командой сроком на два года. «Лейшоэш» выступает во втором по рангу дивизионе Португалии. После 13 матчей команда идет на 13-м месте. Всего в турнире 18 участников.

В России Аленичев-младший выступал за столичные «Спартак» и «Локомотив».

Напомним, что в 2000 году Дмитрий Аленичев стал игроком португальского «Порту». Он провел в команде четыре года и дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка.

В 2003 году вместе с командой россиянин победил в финале Кубка УЕФА, а в 2004 году выиграл Лигу чемпионов. Благодаря этому он стал первым российским игроком, которому удалось завоевать трофеи такого высокого уровня в мировом футболе.

Ранее сообщалось, что российский футболист продолжит карьеру в чемпионате Шотландии. Голкипер «Рубина» Иван Коновалов перешел в футбольный клуб «Ливингстон».

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