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1 час назад

«Выдающийся футболист»: Клопп восхитился игроком «Арсенала»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов после победы над лондонским «Арсеналом» в ответном поединке 1/2 финала Кубка Лиги. Во время интервью немецкий тренер отметил игру нападающего «канониров» Габриэля Мартинелли.

Юрген Клопп восхитился игроком «Арсенала»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я бы хотел немного сказать об игре Габриэля. Считаю его выдающимся игроком. Всем стоит запомнить его имя», - передает слова специалиста The Mirror.

Матч на «Эмирейтс» завершился победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Оба гола забил португалец Диогу Жота. Благодаря этому результату команда Клоппа вышла в финале, где поборется за трофей с лондонским «Челси».

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