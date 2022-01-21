Юрген Клопп восхитился игроком «Арсенала»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов после победы над лондонским «Арсеналом» в ответном поединке 1/2 финала Кубка Лиги. Во время интервью немецкий тренер отметил игру нападающего «канониров» Габриэля Мартинелли.

«Я бы хотел немного сказать об игре Габриэля. Считаю его выдающимся игроком. Всем стоит запомнить его имя», - передает слова специалиста The Mirror.