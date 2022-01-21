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2 часа назад

Источник: фанаты «Спартака» приняли единое решение о бойкоте матчей команды

Лидеры фанатских объединений московского «Спартака» провели встречу, на которой приняли общее решение о начале бойкота матчей команды. Причина такого решения – недовольство болельщиков из-за принятия закона о введении Fan ID, информирует телеграм-канал «Арена Незыгарь».

Лидеры фанатских движений решили бойкотировать матчи «Спартака»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Согласно сведениям источника, болельщики будут бойкотировать матчи «Спартака» не с момента вступления в силу закона о Fan ID, а с момента возобновления сезона после зимней паузы. Несмотря на множественные разногласия и междоусобицы, лидеры ведущих фанатских объединений «Спартака» сошлись на едином мнении по поводу необходимости бойкота.

Примечательно, что болельщики, которые нарушат бойкот, будут отчислены из фанатских движений. При этом фанатам разрешается ездить за командой по городам, но запрещается посещать стадионы.

Текст данного решения болельщиков будет подготовлен и подписан представителями фанатских объединений.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.

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