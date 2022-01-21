Колосков: бойкот болельщиков «Спартака» из-за Fan ID не до конца продуман

«Если болельщик настоящий, то он будет ходить на матчи любимой команды несмотря ни на что. Fan ID создает ведь минимальные препятствия. Оформил паспорт болельщика на госуслугах и смотри себе футбол спокойно. Закон уже принят, протестовать бессмысленно. Никто не будет его отменять. И6х акция протеста не до конца продуман. Она абсолютно неразумна, говорит лишь о том, что они не болельщики «Спартака», а тусовщики. Хотят просто прийти на стадион, потусоваться, и всё. Подобные протесты приведут только к хаосу. Это неправильно. Сейчас руководство «Спартака» должно собрать своих болельщиков, пообщаться с ними, успокоить, все объяснить. Это в первую очередь в интересах клуба», — цитирует Колоскова Sport24.