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1 час назад

Колосков: бойкот болельщиков «Спартака» из-за Fan ID не до конца продуман

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении фанатских организаций московского «Спартака».

«Если болельщик настоящий, то он будет ходить на матчи любимой команды несмотря ни на что. Fan ID создает ведь минимальные препятствия. Оформил паспорт болельщика на госуслугах и смотри себе футбол спокойно. Закон уже принят, протестовать бессмысленно. Никто не будет его отменять. И6х акция протеста не до конца продуман. Она абсолютно неразумна, говорит лишь о том, что они не болельщики «Спартака», а тусовщики. Хотят просто прийти на стадион, потусоваться, и всё. Подобные протесты приведут только к хаосу. Это неправильно. Сейчас руководство «Спартака» должно собрать своих болельщиков, пообщаться с ними, успокоить, все объяснить. Это в первую очередь в интересах клуба», — цитирует Колоскова Sport24.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее в Госдуме отреагировали на решение фанатов «Спартака» устроить бойкот матчей из-за Fan ID.

Футбол,Вячеслав Колосков,Владимир Путин,РФС,Спартак,Госдума,
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