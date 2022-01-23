Тухель поделился ожиданиями от матча против "Тоттенхэма"

Это лондонское дерби, это принципиальное соперничество. Мы это знаем, мы играем с ними в третий раз за очень короткий отрезок времени, так что я думаю, они знают, что мы делаем, мы знаем, что делают они, и тут все ясно. Нам удалось обыграть их дважды, и мы сделаем все, чтобы обыграть их в третий раз. Только от нас зависит, получится у нас добиться результата или нет.