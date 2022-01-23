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16 минут назад

Гвардиола поделился мнением о борьбе за чемпионство в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в английской премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Гвардиола поделился мнением о борьбе за чемпионство в АПЛ
Фото: InstagramInstagram

"Я бы хотел опережать "Ливерпуль" на 40 очков, но в январе это невозможно. Я и не ожидал такого отрыва.

Сейчас у нас будет перерыв, и после него мы вернемся в лучшем состоянии", – сказал испанский специалист.

В данный момент "Манчестер Сити" уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав после 23 сыгранных матчей 57 очков, что на 12 больше, чем у "Ливерпуля", который располагается на втором месте, имея 45 набранных очков после 21 туров.

Отметим, что в случае победы в АПЛ в нынешнем сезоне, это будет уже четвертый чемпионский титул "Манчестер Сити" за последние пять лет.

Футбол,
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