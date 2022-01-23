Игнатьев рассказал об инциденте в ночном клубе

«Мы приехали с друзьями в ночь с 5 на 6 января отметить мой день рождения. Сняли отдельную комнату, сидели в своём зале, никого не трогали. В один момент мы пошли в туалет, и по пути мой друг решил взять коктейль у барной стойки. Мы минут 20 стояли, пока бармен делал вид, что не замечает именно его. Мой друг свистнул ему, чтобы обратить не себя внимание. Бармен подошёл, налил ему, и всё. Через две минуты ко мне подошли охранники и сказали, что я послал бармена», — сказал Игнатьев в интервью телеканалу «Матч ТВ».