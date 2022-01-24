«Зенит» нашел футболиста на замену Ракицкому

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий покинет клуб после окончания текущего сезона. У украинского игрока заканчивается срок действия контракта с «сине-бело-голубыми», и в ближайшее время он, по словам агента, подпишет предварительное соглашение с новым клубом.

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Руководство «Зенита» уже запросило у селекционной службы клуба шорт-лист кандидатов, которые могли бы заменить Ракицкого в стартовом составе команды и определило игрока, который будет приобретен после ухода украинца. Об этом сообщил телеграм-канал Inside RPL.

По информации источника, вместо 32-летнего украинца «Зенит» собирается приобрести молодого легионера из-за пределов РПЛ, который обладает хорошим первым пасом.