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1 час назад

​Ибрагимович назвал лучшего голкипера в мире

Известный форвард «Милана» Златан Ибрагимович в ходе интервью для L’Equipe назвал лучшего вратаря в мире.

​Ибрагимович назвал лучшего голкипера в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По поводу Джанлуиджи Доннаруммы нет никаких вопросов – он лучший вратарь в мире. Я играл с ним и знаю, о чём говорю», - поделился своим мнением Ибрагимович.

Шведский бомбардир не понимает, почему Джанлуиджи Доннарумма не является твёрдым номером один в «ПСЖ».

Напомним, что прошлым летом Джанлуиджи Доннарумма перебрался из «Милана» в «ПСЖ» на правах свободного агента. За французский клуб вратарь успел провести 13 игр. В шести из них Доннарумме удалось сохранить свои владения на замке.

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