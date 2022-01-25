​Анчелотти: «Бензема не забил пенальти по моей вине»

«Бензема не реализовал пенальти по моей вине. Я сказал ему, что соперники анализируют его удары с пенальти, и ему лучше сменить направление. Он послушал меня и промахнулся. Мне следовало молчать», - слова Анчелотти приводит DIRECTV Sports в «Твиттере».