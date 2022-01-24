Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси установил антирекорд по количеству забитых мячей в стартовых 12 матчах национальных чемпионатов. Статистика доступна в Twitter Stats Foot.

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Футболист не сумел отметиться результативными действиями, выйдя на замену в матче Лиги 1 против «Реймса» (4:0). Таким образом, он забил лишь один гол на данном отрезке чемпионата.

2 января Месси заразился коронавирусом. Он был изолирован от команды и вернулся в ее состав 23 января.