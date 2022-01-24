Мостовой оценил перспективы "Зенита" без Азмуна

"Азмун — один из лучших нападающих нашего чемпионата. Я об этом говорил еще, когда он играл в "Рубине". Таких форвардов не хватает многим топ-командам РПЛ вроде "Спартака", ЦСКА и "Зенита". Питерцы вовремя его приобрели и получили человека, который сыграл значительную роль в трех чемпионствах клуба. Понятен его переход в "Байер", парень хочет попробовать себя в более сильной лиге, сменить обстановку, все-таки он отыграл в России уже девять лет. В Леверкузене хорошая команда, которая борется за попадание в Лигу чемпионов из Бундеслиги — одного из сильнейших чемпионатов в Европе. Уверен, если парень останется на весну в Питере и будет выходить на поле в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы, то скорый отъезд в Леверкузен никак не скажется — Азмун продолжит максимально отрабатывать на тренировках и в играх", - приводят слова Мостового "Известия".