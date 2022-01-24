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1 час назад

Мостовой оценил перспективы "Зенита" без Азмуна

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой оценил перспективы петербургского "Зенита" в нынешнем розыгрыше чемпионата России. По его мнению, возможный отъезд нападающего Сердара Азмуна не повлияет на статус подопечных Сергея Семака.

Мостовой оценил перспективы "Зенита" без Азмуна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Азмун — один из лучших нападающих нашего чемпионата. Я об этом говорил еще, когда он играл в "Рубине". Таких форвардов не хватает многим топ-командам РПЛ вроде "Спартака", ЦСКА и "Зенита". Питерцы вовремя его приобрели и получили человека, который сыграл значительную роль в трех чемпионствах клуба. Понятен его переход в "Байер", парень хочет попробовать себя в более сильной лиге, сменить обстановку, все-таки он отыграл в России уже девять лет. В Леверкузене хорошая команда, которая борется за попадание в Лигу чемпионов из Бундеслиги — одного из сильнейших чемпионатов в Европе. Уверен, если парень останется на весну в Питере и будет выходить на поле в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы, то скорый отъезд в Леверкузен никак не скажется — Азмун продолжит максимально отрабатывать на тренировках и в играх", - приводят слова Мостового "Известия".

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун не перейдет в "Байер" зимой.

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