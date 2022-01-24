Фанатские объединения «Зенита» и московского «Спартака» объявили о бойкоте матчей команд в связи с введением электронных паспортов для болельщиков на спортивных мероприятиях (Fan ID). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Фратрии», сообщает «Матч ТВ».

«Мы едины в своей позиции — мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID. Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков», - сказано в сообщении фанатов «Спартака».

По заявлению поклонников спортивного клуба, бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, которые отождествляют себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира.

«Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона», — уточнили они.

В свою очередь фанаты «Зенита» также заявили о бойкоте матчей и в своем сообщении на сайте «Ландскрона» обратили внимание на тот факт, что болельщику какой-либо команды может быть отказано в посещении состязаний без рассмотрения данного дела судом.

«При этом в законе совершенно не определено, чем должна быть подтверждена данная "опасность человека для общества", непонятно, по каким критериям можно объективно оценить степень опасности человека и доказать, что он перестал быть опасным для общества», — подчеркнули фанаты "Зенита".