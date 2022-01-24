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9 минут назад

«Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон». Роднина о бойкоте фанатов «Спартака»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии корреспонденту «СЭ» на заявление фанатских объединений «Спартака» о бойкоте матчей команды до полной отмены закона о Fan ID.

«Что они хотят показать? Что они сила, которая может управлять? Вместо того чтобы идти на компромисс. Каждое государство должно обеспечивать безопасность. Я не могу оценивать фанатов. Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон. Футбол теряет красоту из-за Fan ID? Да-да! Особенно, когда зажигают файеры, а людей уносят покалеченными», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее, 24 января, фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID.

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.

Футбол,Ирина Роднина,Спартак,Госдума,
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