«Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон». Роднина о бойкоте фанатов «Спартака»

«Что они хотят показать? Что они сила, которая может управлять? Вместо того чтобы идти на компромисс. Каждое государство должно обеспечивать безопасность. Я не могу оценивать фанатов. Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон. Футбол теряет красоту из-за Fan ID? Да-да! Особенно, когда зажигают файеры, а людей уносят покалеченными», — сказала Роднина «СЭ».