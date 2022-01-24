Жиго покинет «Спартак» по окончании сезона

«По Самюэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из «Спартака». Что же касается его будущего, он закончит этот сезон в «Спартаке», а там уже посмотрим, что произойдёт дальше. Он не будет продлевать свой контракт. Самюэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье», — цитирует Беншенафи «РБ Спорт».