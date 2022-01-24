Смолов оценил шансы сборной России по футболу на выход на ЧМ

"Думаю, шансы у нас хорошие, потому что оба матча играем дома. На международном уровне это большое преимущество. Надеюсь, придет много болельщиков, все будут нас поддерживать, и у нас получится добыть путевку на чемпионат мира", - сказал Смолов.