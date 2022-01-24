Балотелли впервые c 2018 года вызвали в сборную Италии

Нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли вызван в сборную Италии на январский тренировочный сбор. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Фото: MASSIMO PINCA / Reuters MASSIMO PINCA / Reuters

Всего приглашение в команду получили 35 игроков, семеро из них прежде никогда не вызывались в итальянскую сборную. Тренировки будут проходить во Флоренции с 26 по 28 января. В рамках сбора запланирована пресс-конференция и три закрытых занятия.

Балотелли вызван в сборную Италии впервые с 2018 года. В нынешнем сезоне 31-летний форвард забил восемь мячей и сделал три голевые передачи в 19 матчах чемпионата Турции.