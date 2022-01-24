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1 час назад

Азмун сдал положительный тест на коронавирус

Ранее иранец подписал соглашение с немецким "Байером", которое вступит в силу летом 2022 года.

Азмун сдал положительный тест на коронавирус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает твиттер Gol Bezan.

Напомним, что накануне Сердар подписал с немецким "Байером" контракт, который будет действовать со следующего сезона и до 2027 года. Таким образом, Азмун до лета останется игроком «Зенита, когда закончится их сотрудничество согласно действующему контракту.

В этом сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи.

Футбол,Зенит,
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