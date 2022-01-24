Ранее иранец подписал соглашение с немецким "Байером", которое вступит в силу летом 2022 года.

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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает твиттер Gol Bezan.

Напомним, что накануне Сердар подписал с немецким "Байером" контракт, который будет действовать со следующего сезона и до 2027 года. Таким образом, Азмун до лета останется игроком «Зенита, когда закончится их сотрудничество согласно действующему контракту.