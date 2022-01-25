Смертельная давка произошла перед матчем Кубка африканских наций

Минимум шесть человек погибли и ещё порядка 40 пострадали в давке перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций. Матч должен был состояться между сборными Камеруна и Коморских островов, сообщает AP.

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На трибуны хотели попасть почти 50 тысяч человек. Но из-за коронавирусных ограничений арена, вместимость которой составляет 60 тысяч человек, не могла быть заполнена более чем на 80%. По словам губернатора Камеруна Насери Пола Бийи, жертв может быть больше. Некоторые находятся в очень тяжёлом состоянии, их готовятся перевезти в специальный госпиталь.

Африканская конфедерация футбола уже отреагировала на случившееся. Навестить пострадавших в больницу отправился генеральный секретарь объединения Верон Мозенго-Омба.