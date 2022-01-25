«Зенит» предложил украинскому защитнику новый контракт

Петербургский «Зенит» предложил украинскому защитнику Ярославу Ракицкому новый контракт. Об этом рассказал РИА «Новости» генеральный директор клуба Александр Медведев.
Контракт футболиста истекает летом 2022 года.
«Ракицкому сделано предложение, ждем ответ», - сообщил Медведев.
32-летний футболист выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. За это время он принял участие в 107 матчах петербургского клуба. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Ракицкий сыграл в 15 матчах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Кроме того, защитник шесть раз выходил на поле в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя голевыми пасами.
Ранее журналист Константин Генич сообщил, что Ярослав Ракицкий может перейти в ФК «Байер» (Леверкузен).
Кроме того, СМИ сообщали, что украинцем «серьезно интересуется» московский «Спартак».