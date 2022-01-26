Российский футболист пожаловался на высокие цены на Сахалине

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Александр Гаглоев вспомнил годы, которые он провел на Сахалине, и рассказал о высоком уровне цен на продукты.
"Изначально я не понимал куда еду. Сахалин не был футбольным городом. Цены пугали. Когда заходишь в магазин, а там булка хлеба стоит 100 рублей, иногда задумывался, стоит ли мне хлеб кушать", — передает слова Гаглоева официальный сайт "СКА-Хабаровск".
Гаглоев является воспитанником владикавказской "Алании". Почти всю свою карьеру он провел в клубах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и дивизионе, рангом ниже. В этом году он будет выступать за "СКА-Хабаровск". После 25 туров хабаровчане занимают пятое место и сохраняют шансы на выход в Российскую премьер-лигу. Следующий матч подопечные Сергея Юрана проведут против "Кубани", которая продолжает свое участие в элитном раунде Кубка России.
Ранее бывший полузащитник сборной России и петербургского "Зенита" Олег Шатов рассказал о жизни без зарплаты.
"Ничего, я без зарплаты уже нахожусь три месяца. Это мне не мешает получать искреннее удовольствие от футбола — приходить, тренироваться и бегать наравне с молодежью и играть с парнями в футбол", — отметил Шатов.