Российский футболист пожаловался на высокие цены на Сахалине

"Изначально я не понимал куда еду. Сахалин не был футбольным городом. Цены пугали. Когда заходишь в магазин, а там булка хлеба стоит 100 рублей, иногда задумывался, стоит ли мне хлеб кушать", — передает слова Гаглоева официальный сайт "СКА-Хабаровск".

Гаглоев является воспитанником владикавказской "Алании". Почти всю свою карьеру он провел в клубах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и дивизионе, рангом ниже. В этом году он будет выступать за "СКА-Хабаровск". После 25 туров хабаровчане занимают пятое место и сохраняют шансы на выход в Российскую премьер-лигу. Следующий матч подопечные Сергея Юрана проведут против "Кубани", которая продолжает свое участие в элитном раунде Кубка России.