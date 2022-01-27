«Динамо» скрыло коронавирус у своего игрока

«Несколько дней назад, когда мы с "Динамо" отправлялись на сборы в Катар, мне позвонил менеджер сборной Уругвая Эдуардо Белза. Когда я сказал ему, что не вакцинирован, он ничего не понял. Я объяснил Эдуардо, что болел коронавирусом, поэтому у меня нет вакцины. Он ответил: "Нет проблем, значит, у тебя есть официальный сертификат о том, что ты переболел. Ты можешь въехать в Парагвай". Но проблема в том, что клуб так и не объявил о моем коронавирусе официально. Если бы "Динамо" это сделало, то я бы пропустил от 15 до 20 дней. Так что они не объявили, и через 10 дней я уже тренировался, а через 12 – играл» - цитирует уругвайца ESPN.