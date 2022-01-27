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28 минут назад

«Динамо» скрыло коронавирус у своего игрока

Полузащитник московского «Динамо» Гильермо Варела рассказал, что минувшей осенью переболел коронавирусом, но клуб скрыл это от РФС для того, чтобы футболист пропустил меньше матчей. По регламенту, в случае выявления ковида, спортсмен не может принимать участия в матчах 20 дней.

«Динамо» скрыло коронавирус у своего игрока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несколько дней назад, когда мы с "Динамо" отправлялись на сборы в Катар, мне позвонил менеджер сборной Уругвая Эдуардо Белза. Когда я сказал ему, что не вакцинирован, он ничего не понял. Я объяснил Эдуардо, что болел коронавирусом, поэтому у меня нет вакцины. Он ответил: "Нет проблем, значит, у тебя есть официальный сертификат о том, что ты переболел. Ты можешь въехать в Парагвай". Но проблема в том, что клуб так и не объявил о моем коронавирусе официально. Если бы "Динамо" это сделало, то я бы пропустил от 15 до 20 дней. Так что они не объявили, и через 10 дней я уже тренировался, а через 12 – играл» - цитирует уругвайца ESPN.

Стоит отметить, что, в случае, если слова Варелы подтвердятся, «Динамо» может ждать серьёзное наказание от РФС. «Бело-голубые» могут получить технические поражения в матчах, в которых Варела играл в обход регламента, могут быть наказаны снятием очков, серьёзным денежным штрафом или длительным отстранением от футбола сотрудников клуба, принимавших сокрытии положительного пцр-теста игрока.

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