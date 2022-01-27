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1 час назад

Источник: «Спартак» заплатил Кокорину, чтобы он перешёл в «Фиорентину»

Московский «Спартак» заплатил форварду Александру Кокорину за его переход в «Фиорентину».

По информации Telegram-канала «Мутко против», московский клуб заплатил Кокорину и его агенту €2 млн, чтобы футболист согласился перейти в «Фиорентину». Отмечается, что в Италии зарплата Кокорина скромнее, чем в России. По этой причине он не хотел покидать «Спартак».

В свою очередь «красно-белые» стремились подписать Квинси Промеса и согласились с требованиями Кокорина, не заработав на его трансфере.

Напомним, что в итальянский клуб Кокорин перешёл из «Спартака» в январе 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

Экс-футболист "Спартака" усомнился в том, что Кокорин — футболист

Ранее Глушаков рассказал о желании выступить за сборную России на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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