Футболист Павел Мамаев женился на подруге бывшей жены — блогере Надежде Санько. В Telegram-канале «Мутко против» опубликовали кадры церемонии. Поклонники пары подозревают, что свадьбу сыграли в связи с беременностью невесты.

Фото: Instagram Instagram

На кадрах видно, что молодожены решили обойтись скромной церемонией. Санько на видео предстала в скромном платье и обычной косичкой на голове, Мамаев в рубашке и сером костюме.

По итогам церемонии молодожены отправились в компании друзей в ресторан, передает «Пятый канал».

При этом в момент тостов у Санько в бокале был простой сок, что и спровоцировало слухи о беременности блогера у поклонников.