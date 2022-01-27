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1 час назад

Мамаев женился на подруге бывшей жены

Футболист Павел Мамаев женился на подруге бывшей жены — блогере Надежде Санько. В Telegram-канале «Мутко против» опубликовали кадры церемонии. Поклонники пары подозревают, что свадьбу сыграли в связи с беременностью невесты.

Мамаев женился на подруге бывшей жены
Фото: InstagramInstagram

На кадрах видно, что молодожены решили обойтись скромной церемонией. Санько на видео предстала в скромном платье и обычной косичкой на голове, Мамаев в рубашке и сером костюме.

По итогам церемонии молодожены отправились в компании друзей в ресторан, передает «Пятый канал».

При этом в момент тостов у Санько в бокале был простой сок, что и спровоцировало слухи о беременности блогера у поклонников.

Напомним, что с развода Мамаева с Аланой еще не прошло и года. Пара прожила вместе восемь лет, у них родилась дочь Алиса. Вместе с девочкой футболист воспитывал сына модели Алекса. Санько являлась подругой Аланы и часто утешала ту в момент ссор с Мамаевым.

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