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34 минуты назад

Карпин отреагировал на слова Смолова о трусости перед сборной Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире радио "Первое Спортивное" прокомментировал слова форварда "Динамо" Федора Смолова, который заявил, что национальная команда проиграла Хорватии из-за психологического фактора.

Карпин отреагировал на слова Смолова о трусости перед Хорватией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Смолов сказал, что струсили. Понять можно. Была ответственность перед болельщиками, может, кто-то испугался громких имён. Вы боитесь летать в самолёте? А кто-то боится летать. Чего там бояться? Но кто-то боится. Не думаю, что за зиму появится огромная обойма игроков, которых не было в сборной. Наверное, обойма останется примерно той же, плюс-минус один-два игрока могут добавиться", — сказал Карпин.

Напомним, что сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в группе отборочного турнира к чемпионату мира, уступив Хорватии в заключительном матче. Это позволило россиянам попасть в стыковые матчи. 24 марта 2022 года пройдет встреча между сборными России и Польши.

Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после начала работы в сборной России.

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