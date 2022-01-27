Карпин отреагировал на слова Смолова о трусости перед Хорватией

"Смолов сказал, что струсили. Понять можно. Была ответственность перед болельщиками, может, кто-то испугался громких имён. Вы боитесь летать в самолёте? А кто-то боится летать. Чего там бояться? Но кто-то боится. Не думаю, что за зиму появится огромная обойма игроков, которых не было в сборной. Наверное, обойма останется примерно той же, плюс-минус один-два игрока могут добавиться", — сказал Карпин.