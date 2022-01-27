Стало известно о будущем Миранчука в «Аталанте»

Российский полузащитник Алексей Миранчук останется в итальянской «Аталанте» после закрытия зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

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Генеральный директор команды Лука Перкасси заявил, что 26-летний футболист не покинет клуб. «Мы поступили правильно, предоставив ему эту возможность», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что итальянские «Лацио» и «Дженоа» были заинтересованы в переходе игрока на правах аренды. Сумма сделки с «Дженоа» могла составить 2,5 миллиона евро.