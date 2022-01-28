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1 час назад

​Газизов отреагировал на выпады жены Федуна в свой адрес

Пятничный эфир телеканала «Матч ТВ» наделал немало шума. Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в программе «Есть тема» обрушилась с критикой на бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова по целому ряду историй.

​Газизов отреагировал на выпады жены Федуна в свой адрес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газизов сдержанно отреагировал на выпады Салиховой в свой адрес.

«Мы не на кухне, мы давно перешли в правовое поле. Есть документы и факты, а есть набросы», - высказался Газизов для sport24.

Напомним, что Шамиль Газизов продолжает выяснять отношения со «Спартаком» в судах. Функционер работал генеральным директором в московском клубе на протяжении пяти месяцев в 2020 году.

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