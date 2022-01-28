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21 минуту назад

Ганчаренко рассказал об интересе Моуринью к Федору Смолову

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал, как Жозе Моуринью, работавший в «Манчестер Юнайтед», интересовался российским нападающим Федором Смоловым.

Ганчаренко рассказал об интересе Моуринью к Смолову
Фото:  NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru

— Критикую жену, которая отбила у меня желание учить английский 15 лет назад. Она смеялась над моим произношением. У нас с Моуринью было общение перед матчем против «Манчестер Юнайтед» в Манчестере. Он подошел и спросил у меня, подойдет ли Смолов к нему в команду. Я на своем английском ему великолепно ответил. Мне показалось, что он ничего не понял, но кивал головой. Я говорю: «Конечно, подойдет! Берите!» Какой это был год? Можно посмотреть дату, когда ЦСКА и «МЮ» играли (команды встречались в 2017 году в групповом раунде Лиги чемпионов — прим. «Матч ТВ»).

Не знаю, насколько это было серьезно, но он спрашивал. После игры мне позвонил сын и спросил: «Пап, а как ты с ним разговаривал? На каком языке?» А там прям камера выхватила, как мы общались. Я ответил сыну: «Ты чего, обалдел? Я великолепно знаю английский». Можно ли сказать, что Смолов не попал в «МЮ» из-за моего английского? Да, из-за моего плохого произношения (смеется), — сказал Ганчаренко в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В январе Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо», воспитанником которого является. В текущем сезоне 31-летний форвард провел на клубном уровне 22 матча и забил 7 голов.

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