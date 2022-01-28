Ганчаренко рассказал об интересе Моуринью к Смолову

— Критикую жену, которая отбила у меня желание учить английский 15 лет назад. Она смеялась над моим произношением. У нас с Моуринью было общение перед матчем против «Манчестер Юнайтед» в Манчестере. Он подошел и спросил у меня, подойдет ли Смолов к нему в команду. Я на своем английском ему великолепно ответил. Мне показалось, что он ничего не понял, но кивал головой. Я говорю: «Конечно, подойдет! Берите!» Какой это был год? Можно посмотреть дату, когда ЦСКА и «МЮ» играли (команды встречались в 2017 году в групповом раунде Лиги чемпионов — прим. «Матч ТВ»).